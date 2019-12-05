В интернате Днепропетровщины пытали и принуждали к сексу пациентов

Факты жестокого обращения, издевательства, а также унижения чести и достоинства подопечных зафиксировали в Стародобровольском психоневрологическом интернате.

Мониторинговая группа обнаружила два помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. Во время опроса подопечные утверждали, что их закрывали в этих помещениях в одиночку и ограничивали их в движении. В день визита в заведении находился 321 пациент, указано на сайте омбудсмена

Подопечные также рассказали, что санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита обнаружили мужчину, у которого была гематома на лбу и синяки под глазами. Он сказал, что эти травмы нанес ему санитар.

«Другой шокирующей информацией были жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных, которые осуществляют контроль над другими подопечными», — отмечается в сообщении.

В отделении на 47 лежачих больных, которые не могут себя самостоятельно обслуживать, установлено, что к людям применяется мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной. Это является нарушением всех требований национального и международного законодательства по применению физического ограничения к лицам с психическими расстройствами.

Львовская область

В пресс-центре правоохранителей Львовщины сообщали 3 декабря, что подобный случай зафиксировали и в этом регионе Украины. С 2016 до 2019 года 34-летний житель Львова организовал в селах Пустомытовского района деятельность трех центров для пребывания и платного «лечения» людей от алкогольной и наркотической зависимости. Никакой квалифицированной медицинской помощи пациенты не получали.

У пациентов изымали мобильные телефоны, а за попытки самовольно покинуть помещение центра были предусмотрены жестокие наказания. Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось также за любые другие нарушения так называемых «правил пребывания в реабилитационном центре».

Харьков

В январе подобный «ребилитационный центр» обнаружили в Харькове. В случае неповиновения или попытки бегства пациентов били, насильно держали в холодной воде или холодном помещении, сообщалось на сайте областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, подозреваемый доставлял людей в центр против их воли. Пациентов закрывали в съемном частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. Также у пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь. Всего правоохранители освободили 25 человек, среди которых трое — несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).