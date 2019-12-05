Сегодня Лукашенко встретится с парламентариями двух созывов

Встреча главы государства с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики уходящего и нового созывов начнется в 10:30 и пройдет во Дворце Независимости.

По информации пресс-службы президента, на встречу аккредитован традиционный пул журналистов, прямая теле- и радиотрансляция мероприятия вестись не будет. Информационной компании БелаПАН и ряду других негосударственных СМИ в аккредитации отказали.

С двумя составами Национального собрания Лукашенко встречался и после предыдущих парламентских выборов — 7 октября 2016 года. Тогда теле- и радиотрансляция встречи тоже не велась, репортаж с мероприятия был показан вечером по центральным белорусским телеканалам.

Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоялись 7 ноября, депутатов Палаты представителей — 17 ноября. Из 110 депутатов шестого созыва в новый состав переизбрано 30 человек. Ни один представитель демократической оппозиции в парламент не прошел.