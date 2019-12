Что слушали белорусы в 2019 году. Яндекс.Музыка подвела итоги года

Яндекс.Музыка изучила музыкальные предпочтения белорусских слушателей и подвела итоги 2019 года.

Чемпионы года — российская певица Zivert и отечественный хит-мейкер Тима Белорусских. В топе года у исполнителей сразу по два трека: «Незабудка» и «Витаминка» Тимы, Life и «Зелёные волны» Zivert. На протяжении года эти два артиста получили в Беларуси более 1,5 миллиона прослушиваний на сервисе.

Любимой группой белорусских слушателей в 2019 году стала Imagine Dragons. Следом идут Queen, HammAli & Navai, Artik & Asti, «Сплин» и «Би-2».

Из отечественных исполнителей самыми прослушиваемыми стали Тима Белорусских, Макс Корж, «Ляпис Трубецкой», ЛСП, IOWA, «Леприконсы», Nizkiz и Cygo.

Среди самых популярных исполнительниц в этом году также — Billie Eilish, MARUV, LOBODA, Полина Гагарина и Земфира. В мужской топ у белорусов, помимо Тимы Белорусских, вошли Макс Барских, Баста, Артур Пирожков, Tommee Profitt и Rompasso.

Интересно, что в зависимости от сезона менялся и главный хит. Зиму белорусы провели под «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, весной воспрянули духом и вдохновились Life певицы Zivert, лето прошло под дерзкую песню bad guy Billie Eilish, а осень — под философский трек «2 типа людей» Макса Коржа.

Постоянными гостями локального чарта Яндекс.Музыки в Беларуси на протяжении года были Макс Корж с треками «Горы по колено» и «Малиновый закат», Тима Белорусских с хитом «Незабудка», 2Маши с песней «Мама, я танцую», Imagine Dragons с композицией Believer. Не обошлось без нестареющей классики — Linkin Park с Numb и The White Stripes с Seven Nation Army.

ТОП-10 АЛЬБОМОВ ГОДА — БЕЛАРУСЬ

(Альбомы 2019 и 2018 года выпуска)

Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Тима Белорусских — Твой первый диск – моя кассета

RSAC — Аргументы

Artik & Asti — 7 (Part 1)

Zivert — Сияй

Imagine Dragons — Origins [deluxe]

Shawn Mendes — Shawn Mendes [deluxe]

KAZKA — Karma

Звонкий — Мир моих иллюзий

Alice Merton — MINT

ТОП-10 ТРЕКОВ ГОДА — БЕЛАРУСЬ

(Треки 2019 и 2018 года выпуска)

Billie Eilish — bad guy

Zivert — Life

Тима Белорусских — Незабудка

Тима Белорусских — Витаминка

Artik & Asti — Грустный дэнс

Артур Пирожков — Зацепила

HammAli & Navai — Девочка-война

Tommee Profitt — In The End

Zivert — Зелёные волны

Triplo Max — Shadow