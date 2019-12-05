Белорусам снизят пошлину на ввоз крупных покупок

С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» не будет применяться к товарам, которые ввозят в Беларусь, пошлины станут меньше, сообщили в Гродненской таможне.

Под «неделимым» понимается товар для личного пользования весом более 35 кг, его разделение невозможно без изменения назначения. Это может быть стиральная или посудомоечная машина, духовка, холодильник и др. Такой товар будет включаться в вес и стоимость товара, перемещаемого на территорию ЕАЭС: платеж будет рассчитываться в части превышения стоимостной или весовой норм (с учетом частоты пересечения таможенной границы).

Сейчас можно беспошлинно ввозить товары стоимостью не более 500 евро, при этом вес их не должен превышать 25 кг. В случае пересечения границы чаще раза в три месяца стоимость ввозимого не должна быть выше 300 евро, а общий вес — не больше 20 кг. Если вы, например, везете стиральную машину, которая весит 36 кг и стоит 300 евро, то таможенный платеж составит 30 % от ее стоимости, но не менее 4 евро за каждый кг. Выходит так: 36 кг умножается на 4 — необходимо будет уплатить 144 евро. Этот товар пока что не включается в вес и стоимость перемещаемого товара.

А с 1 января 2020 года при ввозе такой же посудомоечной машины (только при условии, что вы пересекаете границу реже одного раза в три месяца и у вас лимит в 500 евро и 25 кг) пошлина будет меньше, чем раньше. Сумма, надлежащая к уплате, будет 44 евро (11 кг умножается на 4 евро).