Белорусам снизят пошлину на ввоз крупных покупок

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С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» не будет применяться к товарам, которые ввозят в Беларусь, пошлины станут меньше, сообщили в Гродненской таможне.

Под «неделимым» понимается товар для личного пользования весом более 35 кг, его разделение невозможно без изменения назначения. Это может быть стиральная или посудомоечная машина, духовка, холодильник и др. Такой товар будет включаться в вес и стоимость товара, перемещаемого на территорию ЕАЭС: платеж будет рассчитываться в части превышения стоимостной или весовой норм (с учетом частоты пересечения таможенной границы).


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Сейчас можно беспошлинно ввозить товары стоимостью не более 500 евро, при этом вес их не должен превышать 25 кг. В случае пересечения границы чаще раза в три месяца стоимость ввозимого не должна быть выше 300 евро, а общий вес — не больше 20 кг. Если вы, например, везете стиральную машину, которая весит 36 кг и стоит 300 евро, то таможенный платеж составит 30 % от ее стоимости, но не менее 4 евро за каждый кг. Выходит так: 36 кг умножается на 4 — необходимо будет уплатить 144 евро. Этот товар пока что не включается в вес и стоимость перемещаемого товара.

А с 1 января 2020 года при ввозе такой же посудомоечной машины (только при условии, что вы пересекаете границу реже одного раза в три месяца и у вас лимит в 500 евро и 25 кг) пошлина будет меньше, чем раньше. Сумма, надлежащая к уплате, будет 44 евро (11 кг умножается на 4 евро).
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Тэги: таможня пошлина Город: Гродно

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