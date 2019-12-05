Военный открыл огонь по гражданским и застрелился на базе Перл-Харбор

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Двое из троих раненых вскоре погибли. Третий пострадавший госпитализирован.

Два человека, которые получили ранения 4 декабря во время стрельбы на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.

Ранее сообщалось, что ранения получили трое гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США.

Чадвик отметил, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США. Он застрелился. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи).
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Тэги: Перл-Харбор стрельба убийство самоубийство Гавайи ВМС США

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