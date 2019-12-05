Ученые доказали связь противозачаточных таблеток с гневом и депрессией

Специалисты из США провели исследование и выяснили: оральные контрацептивы могут изменять структуру мозга женщин.

Противозачаточные таблетки могут влиять на размер гипоталамуса — небольшой области в центре мозга, регулирующей выделение гормонов и являющейся центральным связующим звеном между нервной и эндокринной системами, сообщает Live Science .

У девушек, которые принимают такие противозачаточные таблетки, гипоталамус примерно на 6% меньше в сравнении с теми наблюдаемыми, которые не принимают их. А для этой области мозга это «довольно значительная разница», уточняют медики.

Специалисты заметили, что женщины с уменьшенным гипоталамусом могут страдать от повышенного уровня гнева, и что они более подвержены депрессии.