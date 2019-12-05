Экс-директора УКС Центрального района судят в Минске

В суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора УКС Центрального района столицы Людмилы Князевой, которую обвиняют в коррупции.

Источник: СТВ, 2017 год

Процесс ведет судья Юлия Крепская, пишет TUT.by .

УКС Центрального района — один из успешных государственных застройщиков Минска. В 2018-ом в СМИ широко освещалась тема, когда люди ночевали в живой очереди за дешевыми квартирами от этого предприятия. В конце же прошлого года Александр Лукашенко устроил по этому поводу разнос. По словам президента, более 60 квартир у УКС Центрального района купили «один или два курносых», а потом перепродали дороже.

Назавтра с поста сняли главу Минска Андрея Шорца, а КГБ заинтересовался директором УКС Людмилой Князевой. В начале 2019 года сообщалось, что она покинула свой пост в связи с истечением срока действия контракта.

Как выяснилось в суде, она была задержана еще при нахождении в должности и находится под стражей с 23 ноября 2018 года — то есть в день разноса у Лукашенко.

Людмила Князева обвиняется в том, что она из иной личной заинтересованности, при пособничестве двоих человек, незаконно по заниженной стоимости заключала договоры долевого строительства для людей, состоящих на учете нуждающихся. Это квалифицировано как превышение власти и служебных полномочий, что обернулось ущербом для предприятия в около 313,9 тысяч рублей.

Она также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, что повлекло неосновательные расходы УКС на оплату ее труда и труда ее родственников примерно на 19,5 тысяч рублей, а также в использовании в личных целях служебного транспорта УКС.

Другие фигуранты — Андрей Богун и Ирина Старжинская.