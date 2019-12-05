Лукашенко: создать систему законодательства гораздо сложнее, чем построить завод

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В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган. Об этом заявил Александр Лукашенко на совместной встрече депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого и седьмого созывов.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Встреча проходит 5 декабря во Дворце Независимости.

Лукашенко считает символичным, что проведенные парламентские выборы совпали со знаковым для страны годом. «В 2019-м мы праздновали 25-летие Конституции — документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности», — сказал глава государства.

Лукашенко заявил, что «каждый новый созыв народного представительства характеризовался последовательным и ответственным движением по пути прогрессивных преобразований».

«Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
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Тэги: Палата представителей законодательство встреча с Лукашенко Персона: Александр Лукашенко

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