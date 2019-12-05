В Ружанах приземлился воздушный шарик с открыткой немецких молодоженов

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Семья Жиевских из городского поселка Ружаны нашла во дворе письмо из Германии, которое отправили на воздушном шарике молодожены.

Дочь Инны Жиевской перевела текст, объяснив, что этот конверт — привет от Лизы и Енса, пары из Германии, которая 10 августа этого года отпраздновала свадьбу, сообщает газета «Раённыя будні».

Немцы попросили получателя написать им на указанный обратный адрес, кто и где нашел послание. С помощью интернет-переводчика Инна и Валерий написали письмо и отправили его почтой. Указали и адрес своей электронной почты, на который быстро пришел ответ от молодой семьи. Как оказалось, пара живет под Мюнхеном. Молодые люди очень удивились, что шарик отлетел настолько далеко от дома.
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Тэги: Беларусь-Германия свадьба молодожены Персона: Инна Жиевская Город: Ружаны

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