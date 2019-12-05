Лукашенко на встрече с депутатами призвал не ждать от него глобальных заявлений
Глобальных заявлений на встрече с депутатами сделано не будет. Это следует из высказываний Александра Лукашенко в начале совместной встречи депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого и седьмого созыва.
Встреча проходит 5 декабря во Дворце Независимости.
«Эта добрая традиция собрания двух парламентов еще не укоренилась в сознании нашем. Кое-кто ждет от меня глобальных заявлений. Но это не форма для глобальных заявлений. Вы знаете, у нас есть такая форма, как послание народу и парламенту. Там мы делаем какие-то существенные заявления. Сегодня такая добрая традиция, которая устанавливается в нашей стране вот в такой форме. Скорее всего, это некие оценки, некие размышления о работе парламента. Но я не исключаю, что здесь, именно в этом зале мы можем поговорить о насущных проблемах нашего государства», — заявил Лукашенко, сообщает