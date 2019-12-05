Лукашенко на встрече с депутатами призвал не ждать от него глобальных заявлений

Глобальных заявлений на встрече с депутатами сделано не будет. Это следует из высказываний Александра Лукашенко в начале совместной встречи депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого и седьмого созыва.

Встреча проходит 5 декабря во Дворце Независимости.