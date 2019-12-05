Лукашенко поблагодарил за работу на выборах всех членов участковых избирательных комиссий

Александр Лукашенко поблагодарил за работу на парламентских выборах всех членов участковых избирательных комиссий.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это более 60 тысяч человек — белорусов с активной гражданской позицией, которые бескорыстно и честно выполнили свою работу под пристальным вниманием многочисленных международных наблюдателей. Их было рекордное число. Мы не отказали никому. Приняли всех желающих», — сказал официальный лидер 5 декабря во Дворце Независимости, где проходит совместная встреча двух созывов Национального собрания.

По мнению Лукашенко, парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе, «претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию».

«Сделанный белорусами выбор в очередной раз показал стабильность нашего общества, его приверженность традиционным ценностям и стремление к мирному созиданию», — заявил глава государства

Лукашенко отметил, что «в целом в избранном парламенте представлены и отражены интересы всех слоев населения». «Убежден: это позволит успешно решать все поставленные перед вами задачи и оправдает ожидания наших избирателей», — цитирует президента его пресс-служба.