Лукашенко: выборы в парламент проходили под моим контролем

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Избирательная кампания по выборам в парламент проходила под контролем президента. Об этом Александр Лукашенко завил 5 декабря во Дворце Независимости, где проходила совместная встреча двух созывов Национального собрания.

«Я, как ответственный по Конституции за деятельность ветвей власти, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным, чтобы я никогда больше не переживал того, что было в середине 90-х годов, когда я приходил в парламент и передо мной и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели. Такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства. Особенно Украина», — сказал Лукашенко.


Лукашенко поблагодарил за работу на выборах всех членов участковых избирательных комиссий

Он заявил, что власть будет «поддерживать конструктивных людей».

«Парламент должен быть срезом нашего общества по вертикали. Там должна быть и молодежь, и среднее поколение, и опытные, и неопытные. И ветераны, глубокие пенсионеры (пусть несколько человек), но голос их должен быть слышен, потому что 30% нашего населения — это очень взрослые люди», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко

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