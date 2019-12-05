Лукашенко: новый парламент будет работать над совершенствованием Конституции

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Новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции. Об этом завил Александр Лукашенко 5 декабря во Дворце Независимости, где проходила совместная встреча двух созывов Национального собрания.

«У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона, — отметил официальный лидер. — Поэтому, видимо, нам с вами, новым составом парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции».

Как отметил Лукашенко, «мы должны всё объяснить людям и предложить им свои варианты».

«Это как раз тот случай, когда можно проявить себя и принять участие в судьбоносном для государства проекте. Думаю, вновь избранные парламентарии понимают, какой уникальный шанс им выпал», — обратился Лукашенко к депутатам.


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Он напомнил свое принципиальное требование — «целью предполагаемых изменений должно быть совершенствование системы управления».

«Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные ценности и традиции, уклад нашего общества. Все изменения вы должны рассматривать исключительно с государственной позиции, в интересах людей, которые живут на этой земле», — цитирует главу государства его пресс-служба.
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Тэги: конституционная реформа Конституция Персона: Александр Лукашенко

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