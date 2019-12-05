Мошенники требуют у жителей Молодечно выкуп за молчание

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Злоумышленники отправляют на электронную почту письма, что они якобы взломали компьютер жертвы, получили доступ к контактам и веб-камере.

Фото: minobl.mvd.gov.by

Угрожая обнародовать сексуальные предпочтения путем рассылки компрометирующих видео, мошенники требуют денежный выкуп в биткоинах, сообщает УВД Минского облисполкома.

Историю по такому сценарию рассказала сотрудникам милиции 62-летняя жительница Молодечно. Неизвестный грозился отправить записанное видео всем друзьям и знакомым, в том числе из социальных сетей. Чтобы осталось в тайне то, чем женщина занималась, необходимо в течение 50 часов перечислить эквивалент 550 долларов на указанный в письме биткоин-кошелек.

На сей раз мошенники «просчитались»: письмо было отправлено на электронную почту одного из медицинских учреждений города. Компьютером заявительница пользуется исключительно в служебных целях.

Злоумышленнику или группе таковых грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом.
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Тэги: вымогательство социальные сети Город: Молодечно

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