Срок полномочий нового белорусского парламента пришелся на непростой период, заявил Александр Лукашенко 5 декабря во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.

Фото: president.gov.by

Глава государства, как отмечает его пресс-служба, заявил, что задача нового парламента — сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.

По словам Лукашенко, Беларусь кому-то стала «косткай» в горле, и надо пройти этот сложный период.

«Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке "размаўляем", и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у "народзе кажуць, косткай у горле" кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы. — прим. пресс-службы) как-то живут», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что стране надо умно пройти этот сложный период. «Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели "бязглуздзіцу" и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период», — добавил глава государства.

«Период будет непростой. Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды (вы видите это и по взаимоотношениям с нашим старшим братом), торговые войны и барьеры — реальность, которая объективно усложняет нам жизнь», — заявил Лукашенко.

Расставляя акценты по теме проведения Беларусью внешней политики, глава государства подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами — это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством.

Лукашенко затронул и белорусско-российские отношения, отметив, что в настоящее время к ним приковано самое пристальное внимание, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств. «Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах.