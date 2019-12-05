Лукашенко анонсировал изменения в системе поддержки социально уязвимых слоев населения

В Беларуси постепенно будут менять характер поддержки социально уязвимых слоев населения, заявил Александр Лукашенко 5 декабря во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.

«В свое время мы провозгласили Беларусь социальным государством. Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, для такого перехода в стране создана достаточно эффективная правовая база. «Сохраняя лучшее, что наработано и проверено опытом, парламенту предстоит дополнять, совершенствовать правовые нормы с учетом современных требований, достижений и передового международного опыта», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства заметил, что экономическое развитие Беларуси будет базироваться на привлечении инвестиций, деловой инициативе, внешней торговле, изменении ситуации в демографии. «Среднесрочное экономическое развитие нашей страны будет базироваться на четырех опорах: создание наилучших условий для привлечения инвестиций в нашу экономику (правда, я уже не знаю, что можно сделать лучше); повышение производительности труда за счет стимулирования деловой активности; расширение внешней торговли через освоение новых экспортных рынков (здесь мы значительно не дорабатываем; видимо, как в первые годы, мне придется в основу всей политики положить экспорт: будет экспорт — будет страна); кардинальное изменение ситуации в демографии», — сказал Лукашенко.

Несмотря на то что это в основном задачи правительства, они напрямую касаются и депутатов, обратил внимание глава государства. «Эти четыре направления — основа для реализации ваших персональных предвыборных обещаний избирателям, жителям регионов, которые вы представляете. Нам необходимо сформировать эффективную региональную политику и усилить роль органов местного управления, самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Это требование времени, и это работа парламентариев», — заметил глава государства. Он добавил, что ждет от депутатов и сенаторов предложений, что и как надо изменить на местах.