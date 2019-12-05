Медведев призвал Беларусь не бояться «уменьшения суверенитета»

Найти «развязки» можно по всем проблемным вопросам, уверен премьер-министр России.

По его словам, Союзное государство Беларуси и России — большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется», — сказал он.

Медведев напомнил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться.

«Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, — это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз», — подчеркнул премьер-министр России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.