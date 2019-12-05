Лукашенко заявил о белорусофобах в близком окружении Путина

Президент России Владимир Путин испытывает сейчас жесточайшее антибелорусское давление, заявил Александр Лукашенко во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Белорусский руководитель отметил, что Россия весьма неоднородна в плане мнений и интересов. «И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения — антибелорусское», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Разные люди (в России. — прим.), и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать», — добавил он.

Лукашенко отметил, что, как ему докладывают спецслужбы, «пятая колонка» в Беларуси хочет в ближайшее время провести акции протеста против того, что страна якобы сдает независимость.

«Видите ли, они больше радеют за "незалежнасць", чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее», — заявил он.

«Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто не время обсуждать и решать соответствующие вопросы. «Нам надо (было. — прим.) избрать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента», — заметил белорусский руководитель.

Официальный лидер сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.

«Наши группы во главе с премьер-министрами шестого (декабря. — прим.) вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение», — сказал глава государства. «Это исключительно экономическая повестка», — подчеркнул он.

В то же время Лукашенко акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», — сказал он.

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия», — продолжил глава государства.

Он отметил и тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров, при этом качество отечественной продукции не вызывает сомнений. «Это так конкуренция идет между нашими государствами», — заметил Лукашенко.

Остаются проблемы и в части получения разрешений для белорусских автоперевозчиков.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь не просит у России никаких кредитов: «Уже заговорили про последний транш Евразийского банка. Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся».

«Нам надо только одно — равные условия для наших субъектов хозяйствования, — заявил глава государства. — Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные».

При этом страны успешно и давно сотрудничают, например в военной сфере. В Беларуси находятся некоторые российские объекты, осуществляется охрана союзной границы. «Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит, — отметил Лукашенко. — Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь, на западе».