Биржа: доллар упал на фоне выступления Лукашенко перед парламентариями
Американская валюта сдала позиции на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Произошло это на фоне выступления Александра Лукашенко перед парламентариями шестого и седьмого созыва.
Так, доллар снизился на 0,0009 пункта и завершил сессию на отметке 2,1174 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты выросли:
- российский рубль на 0,0163 пункта — 3,3171 белорусского рубля за 1й00 российских;
- евро на 0,0008 пункта — 2,3472 белорусского рубля.