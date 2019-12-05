Биржа: доллар упал на фоне выступления Лукашенко перед парламентариями

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Американская валюта сдала позиции на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Произошло это на фоне выступления Александра Лукашенко перед парламентариями шестого и седьмого созыва.

Так, доллар снизился на 0,0009 пункта и завершил сессию на отметке 2,1174 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты выросли:

  • российский рубль на 0,0163 пункта — 3,3171 белорусского рубля за 1й00 российских;
  • евро на 0,0008 пункта — 2,3472 белорусского рубля.
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Тэги: валюта

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