Биржа: доллар упал на фоне выступления Лукашенко перед парламентариями

Американская валюта сдала позиции на сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Произошло это на фоне выступления Александра Лукашенко перед парламентариями шестого и седьмого созыва.

Так, доллар снизился на 0,0009 пункта и завершил сессию на отметке 2,1174 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты выросли: