На пятницу объявлен желтый уровень опасности

В пятницу на территории Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.

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По оперативной информации Белгидромета, в северо-восточной части страны на многих дорогах сохранится гололедица.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);

соблюдайте скоростной режим.

Кроме этого, как отмечают синоптики, в некоторых районах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

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