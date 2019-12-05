На пятницу объявлен желтый уровень опасности

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В пятницу на территории Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.

Фото pixabay.com

По оперативной информации Белгидромета, в северо-восточной части страны на многих дорогах сохранится гололедица.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.

Кроме этого, как отмечают синоптики, в некоторых районах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер гололедица

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