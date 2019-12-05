Андрей Курейчик завершил съемки драмы «Liberté»

Завершились съемки нового проекта режиссера и сценариста Андрея Курейчка «Liberté» (в буквальном переводе «Свобода»).

Андрей Курейчик

Философская драма снималась кинокомпанией «БезБуслоу артс» в партнерстве с «Ред Студия» в течение всей осени сначала в деревне Краски Волковысского района на границе с Польшей, а затем и в Минске.

«После успеха “Движения вверх” я решил, что пришла пора сделать что-то серьезное в Беларуси, — рассказывает продюсер и режиссер драмы «Liberté» Андрей Курейчик.— Вместе с моим другом и соавтором Дмитрием Марининым был выбран сюжет, который мы прорабатывали несколько лет, пока, наконец, именно этой осенью неожиданно для нас всё не сложилось вместе: сценарий, команда, потрясающие актеры».

Проект получился международным: одну из главных ролей сыграл звезда немецкого кино и телевидения Жан-Марк Бирхольц, еще одну роль неожиданно примерил на себя посол Франции в Беларуси Дидье Канесс. Это первый случай, когда действующий дипломат такого ранга непосредственно принимает участие в съемках независимого белорусского кино.

Главную роль в фильме сыграла ведущая актриса Купаловского театра Светлана Аникей, которую кинозритель мог недавно видеть в фильмах «Хрусталь» Дарьи Жук и «Озеро радости» Алексея Полуяна.

Для артистов проект был очень сложными не только из-за творческих задач и экспедиции в отдаленную деревню, но и потому, что фильм снимался сразу на четырех языках — русском, немецком, французском и белорусском. В кадре каждый из персонажей говорил на своем родном языке.

«Это невероятно обостренная эмоциональная история, в которой чувство вины между матерью и ее сыном доведено до уровня образа и силы древнегреческого конфликта. Тема нашего фильма — внутренняя свобода и совесть. Я не обещаю, что это кино будет смотреть легко», — так описал свой фильм Андрей Курейчик.

Премьера белорусской драмы «Liberté» ожидается в 2020 году. Фильм был снят без государственной поддержки.