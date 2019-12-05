Группа NaviBand выпустила новый альбом

5 декабря, белорусская группа NaviBand выпустила свой пятый студийный одноименный альбом . Он уже доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках.

В альбом вошло 11 треков на русском и белорусском языках.

«В этот альбом мы вложили все наши чувства, переживания, силы и средства. Он получился глубоким лирически и очень разноплановым музыкально. По большей части в нём раскрывается тема преодоления трудностей, человеческой силы, стремления к новым вершинам, вдохновения и неиссякаемой веры в себя, — рассказывают солисты группы Артём Лукьяненко и Ксения Жук. — Особенно эмоциональными, вероятно не случайно, получились песни на мове — в них много боли о том, что все чаще ощутимо безразличие людей вокруг, какая-то злость и пустота в глазах. Очень хочется, чтобы люди, особенно белорусы, ценили и берегли место, в котором живут, были внимательнее друг к другу и не боялись впускать что-то новое в свою жизнь. Чтобы мечтали и достигали».

Работа над альбомом велась в киевской студии 211 с саундпродюсером Виталием Телезиным, известным по работе с «Океан Ельзи» и «Ляпис Трубецкой».

«Запись всех песен проходила в какой-то невероятной творческой атмосфере. На альбоме кроме гитар и барабанов можно услышать множество винтажных синтезаторов Moog, Roland, электропиано Rhodes, мандолину, калимбу, различную перкуссию, и даже посуду и стук каблуков — всё это превращалось в музыку. Безумно благодарны Виталию Телезину за то, что пропустил нашу музыку через себя, работа с ним для всей нашей группы была огромным опытом», — рассказали музыканты.

Концертная презентация альбома состоится в Киеве (14 февраля), Минске (20 февраля) и Москве (22 февраля). Также NaviBand в рамках тура в поддержку альбома посетят Варшаву, Берлин, Прагу и областные городах Беларуси.