Фотофакт. В минском ТРЦ Palazzo представили одну из самых больших в мире аэротруб

В ТРЦ Palazzo представили аэротрубу iFLY, которая еще до запуска вошла в число крупнейших в мире. Благодаря своим масштабам она поможет привлечь в Минск туристов-скайдайверов со всей Европы. Официальное открытие запланировано на 14 декабря.

Аэротруба занимает большую часть южного крыла торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Тимирязева и Орловской. Стеклянный «стакан», в котором и происходят полеты, по высоте сопоставим с пятиэтажным домом. Он позволяют безопасно сымитировать свободное падение. В Европе объект такой высоты работает только в Париже.

«Вообще это редкость, чтобы аэротруба находилась в центре города. Чаще всего из-за своей громоздкости её размещают на окраине. Нам же удалось изначально спроектировать и построить комплекс, в который такая конструкция «легла» идеально. Мы также предусмотрели смотровую площадку, чтобы каждый желающий мог бесплатно смотреть за полетами», — убеждены в ТРЦ Palazzo.

Парить над землей позволяют четыре мощных двигателя. Они создают воздушный поток со скоростью свыше 250 км/ч. Во время полета можно взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические трюки.

Конструкция всесезонная и не зависит от погоды за окном. В самой трубе действует уникальный климат-контроль. Система охлаждения помогает двигателю остыть после разогрева и постоянно обеспечивает в полетной зоне комфортные 23-25 градусов.

Весь объект возвели по технологии американской компании iFLY, которая предполагает полную безопасность во время полета. Последние недели здесь проходили испытания, параллельно шла подготовка инструкторов.

Аэротруба не требует специальной подготовки. Перед полетом нужно надеть комбинезон, шлем и очки, а заодно пройти 15-минутный инструктаж. Полет проходит с инструктором, который помогает отработать основные движения.

«Минская аэротруба во многом уникальна, так что интерес к ней будет как в стране, так и далеко за её пределами. Такой объект позволит повысить туристическую привлекательность Минска и нанести город на карту мирового скайдайвинга», — поясняют в ТРЦ Palazzo.

На третьем этаже ТРЦ Palazzo организована смотровая площадка. В любое время можно наблюдать за полетами новичков и выступлениями профессионалов.

В iFLY Minsk планируют реализовать социальный проект для детей, находящихся в трудной ситуации. В определенные дни они смогут полетать в трубе бесплатно. Сейчас ведутся переговоры с благотворительными организациями, которые займутся формированием групп детей с инвалидностью или из домов-интернатов.