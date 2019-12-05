Лукашенко хочет, чтобы Кочанова возглавила Совет Республики

Экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова может стать третьим чиновником Беларуси. Это произойдет, если члены верхней палаты парламента, поддержат ее кандидатуру на должность спикера Совета Республики.

О таком желании сегодня заявил Александр Лукашенко. Он рассчитывает, что «сенаторы» выберут Кочанову, так как у нее «очень большой опыт административной работы, и на ней лежит ответственность по работе в Администрации президента, пока новый глава не войдет в курс дела».

Кроме того, она продолжит курировать Минск в качестве уполномоченного президента.

Он также отметил, что хочет, чтобы заместителем нового спикера стал Анатолий Исаченко, который будет держать под контролем Минскую область.

Об этих кадровых предложениях-пожеланиях (хоть и оговорился, что решать предстоит Совету Республики) Лукашенко заявил во время назначения четверых «сенаторов» по своей квоте.

Также он «попросил» Михаила Русого курировать в верхней палате парламента сферу деятельности Минсельхозпрода: «Пока не придет новый помощник Президента, вы должны совмещать эту работу. Думаю, после Нового года мы решим этот кадровый вопрос. Но и потом Могилевщина должна быть в поле вашего зрения. Поработать на страну надо. Чтобы не было, что вы ушли — и на пенсии. Никакой пенсии. Период предстоит непростой».