Лукашенко намекнул депутатам, кого надо избрать спикером, а кого — его заместителем

Президент Беларуси хотел бы, чтобы спикером Палаты представителей вновь стал Владимир Андрейченко. Это глава государства дал понять сегодня на встрече с ним.

Фото пресс-службы президента

Андрейченко будет работать в Палате представителей уже четвертый созыв. Председателем нижней палаты парламента является с 2008 года

Лукашенко отметил, что это право депутатов — выбирать председателя Палаты представителей и его заместителя. «Но думаю, что если вы выполните мои поручения сейчас, это будет большой плюс в ваш депутатский портфель», — сказал официальный лидер.

В частности, Лукашенко просит Андрейченко помочь организовать работу нового состава — «люди должны иметь рабочее место, связь. Люди должны быть проинформированы о своем рабочем месте в Овальном зале, как работать там. Ну и много других вопросов».

«Это же депутаты. Все одинаковые. И председатель, и заместитель… Все со значками. Тем не менее надо сделать справедливо всё, чтобы не было кому-то лучше, кому-то хуже», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В случае избрания Владимира Андрейченко на пост председателя Палаты представителей за ним, как и прежде, останется курирование Витебской области, отметил президент.

Заместителем председателя Лукашенко хотел бы видеть Валерия Мицкевича, присутствовавшего на встрече. До назначения в парламент Мицкевич был заместителем главы Администрации президента.

Мицкевича глава государства считает самым опытным юристом в избранном парламенте: «Без всяких я вам говорю натяжек. Вы прошли все ступени. И поработали в Администрации президента на самом горячем месте. Вы должны взять на себя юридическую, содержательную сторону дела. Может, если кто-то хочет, поговорить, подсказать о юридической политике нашего государства, о работе вообще по линии юриспруденции, формирования этих законов. Я уверен, что много будет "молодых" депутатов, которым это будет очень интересно».

Во встрече такжу участвовала Наталья Кочанова, которую президент с должности главы своей администрации переводит в Совет Республики.

По словам Лукашенко, за Кочановой останутся функции и полномочия, которые она исполняла, пока новый глава Администрации президента не вступит в свою должность как следует.