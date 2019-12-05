Еще восемь участников акций, прошедших в период выборов, оштрафованы
Суд Центрального района Минска 5 декабря оштрафовал восьмерых участников акций, состоявшихся в период избирательной кампании в Палату представителей.
Как сообщает правозащитный сайт
Активист Андрей Кудик за участие во «Встрече свободных людей» оштрафован на 30 базовых величин (765 рублей) по части 1 статьи 23.34 КоАП. Решение вынес судья Иван Костян. Он же оштрафовал на 50 базовых величин (1.275 рублей) Артема Черняка за участие в этой же акции по части 3 статьи 23.34 КоАП.
Кроме того, за участие в митинге 8 ноября на 30 базовых величин (765 рублей) оштрафован блогер Владимир Цыганович (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). Решение вынесла судья Юлия Густырь.
Оштрафована также лишенная регистрации кандидат в депутаты Ольга Николайчик за то, что 13 ноября раздавала листовки с призывом прийти на «Встречу свободных людей» 15 ноября (50 базовых величин, судья Виктория Шабуня).
По 30 базовых величин штрафа получили активисты незарегистрированного «Молодого фронта» Максим и Денис Урбановичи. Их признали виновными в мелком хулиганстве на акции 8 ноября.
Активистку Анастасию Гусеву оштрафовали на 30 базовых величин, оппозиционного политика Павла Северинца — на 50.