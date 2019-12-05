Минск и Берлин хотят улучшить двусторонние отношения

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«Состояние и перспективы развития белорусско-германского взаимодействия и диалога по линии Беларусь — ЕС» рассмотрены пятого декабря.

Фото из архива посольства ФРГ в Минске

На встрече заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко и уполномоченного по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэля Зиберта «особое внимание уделено вопросам создания белорусско-германской консультативной группы для обсуждения стратегии развития двусторонних отношений».

Соответствующая договоренность была достигнута министрами иностранных дел Беларуси и Германии на переговорах в октябре 2019 года в Берлине, — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Олег Кравченко Михаэль Зиберт

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