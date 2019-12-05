США ввели новые санкции против России

Семь российских компаний и 17 граждан РФ попали под санкции Министерства финансов США. Их обвинили в киберпреступлениях, в частности в хищении более 100 млн долларов.

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Как отмечается, санкции введены в отношении Evil Corp в рамках «широкомасштабной акции против одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире», — пишет «Коммерсантъ» .

«Это скоординированное действие направлено на то, чтобы сорвать массовые фишинговые кампании, организованные этой российской хакерской группой», — заявил, как отмечает пресс-служба Минфина США, глава ведомства Стивен Мнучин.

Как утверждается, Evil Corp — это российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение вредоносного ПО, с помощью которого было украдено более 100 млн долларов.