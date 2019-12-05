Мартину Сайдику нашли замену на должности спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла решение о новом спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом, ссылаясь на председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мартина Лайчака, сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Именно дипломат из этой страны — Хайди Грау — сменит австрийца Мартина Сайдика.

Хайди Грау

В релизе внешнеполитического ведомства Швейцарии Грау названа признанным экспертом по Восточной Европе, к которой перейдет одна из главных функций в разрешении конфликта на востоке Украины. Сейчас Грау занимает в департаменте должность главы отдела безопасности человека и «обладает большим опытом в урегулировании конфликтов».

«Назначение является наградой для швейцарской дипломатии и свидетельством того, что наша работа в мире признается и ценится», — заявил глава внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис.

Мартин Сайдик начал работу в должности спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ 22 июня 2015 года, сменив соотечественницу Грау Хайди Тальявини.

Спецпредставитель ОБСЕ традиционно подводит для СМИ итоги заседаний ТКГ, которые проходят в Минске раз в две-три недели. Последнее заседание ТКГ состоялось в Минске 27 ноября. Следующее назначено на 18 декабря. В промежутке, 9 декабря, в Париже состоится встреча «нормандской четверки» — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.