Мартину Сайдику нашли замену на должности спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Донбассе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла решение о новом спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом, ссылаясь на председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мартина Лайчака, сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Именно дипломат из этой страны — Хайди Грау — сменит австрийца Мартина Сайдика.
«Назначение является наградой для швейцарской дипломатии и свидетельством того, что наша работа в мире признается и ценится», — заявил глава внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис.
Мартин Сайдик начал работу в должности спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ 22 июня 2015 года, сменив соотечественницу Грау Хайди Тальявини.
Спецпредставитель ОБСЕ традиционно подводит для СМИ итоги заседаний ТКГ, которые проходят в Минске раз в две-три недели. Последнее заседание ТКГ состоялось в Минске 27 ноября. Следующее назначено на 18 декабря. В промежутке, 9 декабря, в Париже состоится встреча «нормандской четверки» — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.