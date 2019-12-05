Фотофакт. В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл скульптуру «Мимино»

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В четверг, пятого декабря, в столичном парке Дружбы народов открыли скульптуру «Мимино».

На торжественной церемонии лично присутствовал народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, сыгравший главного героя Валико Мизандари. Автором скульптуры стал белорус Сергей Возисов.

Как пишет «МН», в будущем в парке появится «Аллею друзей», которая будет состоять из скульптур-символов, олицетворяющих культуру и искусство разных народов.

«Мимино»

Советский трагикомедийный художественный фильм, снятый режиссером Георгием Данелией по сценарию, написанному им в соавторстве с Резо Габриадзе и Викторией Токаревой.

В фильме рассказывается история провинциального грузинского летчика, решившего перейти в большую авиацию, который, осуществив свою мечту, осознает, насколько сильна его связь с родиной, и возвращается в Грузию.

По словам Вахтанга Кикабидзе, исполнителя главной роли, в «Мимино» Данелии «удалось выразить мысль о незыблемой связи человека с землей, на которой он вырос, о корнях, без которых ему невозможно жить».

В июле 1977 года фильм был показан на Международном московском кинофестивале, а 27 марта 1978 года состоялась премьера на большом экране. Фильм имел большой успех у зрителей, расхватавший фразы актеров на цитаты. В советском прокате-1978 картина заняла 17-е место (24,4 млн зрителей).

Призы

1977 — Золотой приз на X Московском международном кинофестивале (Георгий Данелия);

1978 — Приз за лучший комедийный фильм на XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване (Георгий Данелия);

1978 — Государственная премия СССР (Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян);

1979 — Приз «Золотой Лачено» на XIX Международном кинофестивале в Авеллино (Георгий Данелия).

Фото «Минск-Новости»
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Тэги: Мимино парк Дружбы народов скульптура Персона: Вахтанг Кикабидзе Сергей Возисов Город: Минск

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