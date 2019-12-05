Фотофакт. В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл скульптуру «Мимино»

«Мимино»

Советский трагикомедийный художественный фильм, снятый режиссером Георгием Данелией по сценарию, написанному им в соавторстве с Резо Габриадзе и Викторией Токаревой.

В фильме рассказывается история провинциального грузинского летчика, решившего перейти в большую авиацию, который, осуществив свою мечту, осознает, насколько сильна его связь с родиной, и возвращается в Грузию.

По словам Вахтанга Кикабидзе, исполнителя главной роли, в «Мимино» Данелии «удалось выразить мысль о незыблемой связи человека с землей, на которой он вырос, о корнях, без которых ему невозможно жить».

В июле 1977 года фильм был показан на Международном московском кинофестивале, а 27 марта 1978 года состоялась премьера на большом экране. Фильм имел большой успех у зрителей, расхватавший фразы актеров на цитаты. В советском прокате-1978 картина заняла 17-е место (24,4 млн зрителей).

Призы

1977 — Золотой приз на X Московском международном кинофестивале (Георгий Данелия);

1978 — Приз за лучший комедийный фильм на XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване (Георгий Данелия);

1978 — Государственная премия СССР (Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян);

1979 — Приз «Золотой Лачено» на XIX Международном кинофестивале в Авеллино (Георгий Данелия).