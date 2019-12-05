Крутому обозначили задачи на посту первого вице-премьера

Привлечение инвестиций, улучшение соответствующего законодательства и пересмотр всей инвестиционной повестки станет одной из самых важных задач Дмитрия Крутого на должности первого заместителя премьер-министра.

Как заявил чиновник пятого декабря, «в Беларуси должны быть лучшие условия для привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных. Борьба за инвестора очень обострилась, все страны стараются предложить лучшие преференции и льготы».

В этой связи, считает Крутой, наша страна не должна отстать, так как у нас «очень хорошая база в этой части, есть свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень». Поэтому инвестиционная повестка будет одной из важнейших».

Второй своей задачей он назвал повышение производительности труда: «Есть справедливая критика, что она на многих предприятиях недопустимо низкая. Поэтому правительство постоянно должно искать резервы по повышению добавленной стоимости, и на этом основании — заработных плат».

Он также заметил, что Совмин продолжит работать над развитием предпринимательства и раскрепощением деловой инициативы: «Условия для бизнеса созданы. Теперь все эти документы нужно реализовывать на практике, помогать и всячески поддерживать».

Еще одна задача — улучшение демографической ситуации: «С учетом возникших в середине 90-х проблем и определенной ямы, в которой оказалась страна сейчас, нужны решения и предложения по улучшению демографической ситуации, увеличению рождаемости, чтобы в среднесрочной перспективе балансировать бюджет и бюджетные расходы по этому направлению».

Дмитрий Крутой был назначен первым заместителем премьер-министра 29 ноября. До этого занимал должность министра экономики.