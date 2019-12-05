Макей: нужен новый «план Маршалла» для европейской безопасности

Разработать новый «план Маршалла» для европейской безопасности призвал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 26-м заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе пятого декабря.

По словам Макея, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, это план, «в рамках которого все государства-участники будут инвестировать в создание надежных механизмов безопасности для обеспечения новой европейской весны, а не зимы для будущих поколений».

Министр отметил, что 30 лет назад Парижская хартия для новой Европы провозгласила принцип неделимой безопасности, была намечена цель «растопить лед» недоверия и выстроить объединенную Европу.

«Были ли выполнены условия для устойчивого развития и государственного строительства новых независимых государств, таких как Беларусь, рожденных после окончания «холодной войны»? К сожалению, вынужден ответить отрицательно. За короткой европейской весной начала 1990-х годов последовали прохладное лето и затяжная холодная осень первых двух десятилетий XXI века», — считает Макей.

Он назвал «подлинными ингредиентами чрезвычайной ситуации» «хронический, углубляющийся кризис доверия, вырождающиеся режимы контроля над вооружениями, стремительное наращивание вооружений, усиливающийся политический и идеологический разрыв». «Если мы не ускоримся, ситуация чревата превратиться в очередную «морозную зиму», — заявил белорусский министр.

Макей подчеркнул, что предложение Александра Лукашенко «перезапустить стратегический диалог в целях преодоления противоречий и возрождения духа Хельсинкского процесса» остается «на столе».

«Готовы вкладываться, наряду с другими государствами-единомышленниками, в поиск решения, каким образом трансформировать преобладающую парадигму конфликта в парадигму безопасности, основанную на сотрудничестве, а также взаимодействии», — сказал министр.

Он призвал принимать во внимание роль малых и средних стран: «Чтобы избежать нового разделения Европы на сферы влияния, они должны быть полноправными участниками диалога по вопросам безопасности».

ОБСЕ, заявил Макей, должна адаптироваться к меняющимся условиям безопасности и играть более заметную роль в глобальной безопасности, которую она заслуживает.