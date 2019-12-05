Пьяный водитель под Лунинцом сбил велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 64-летний мужчина, случилось рано утром в агрогородке Вулька-1.

Предварительно установлено, что 56-летний водитель «Нисан-Примьеры» сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель был пьян (2,4 промилле).

В настоящее время пострадавший мужчина находится в больнице.

Ранее Naviny.by писали, что Александр Лукашенко на встрече с тогдашним министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.

«Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», — заявил глава государства.