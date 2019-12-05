«Индивидуалку» в Эстерсунде выиграла Бреза, лучшая из белорусок — в четвертом десятке

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В шведском Эстерсунде завершилась женская индивидуальная гонка, прошедшая в рамках первого этапа Кубка мира.

Фото biathlon.com

Победу праздновала стреляющая лыжница из Франции. Лучшая из белорусок заняла 33-е место.

Пьедестал почета выглядит так:

  1. Ж.Бреза (Франция): 42 минуты 35,1 секунды; 2 промаха (2-0-0-0);
  2. Ю.Джима (Украина): +11,1; 0;
  3. Ж.Симон (Франция): +17,7 2 (0-0-0-2).

Белоруски показали следующие результаты:

33. Д.Алимбекова: +4.00,2; 2 (0-1-0-1);

45. И.Кривко: +4.44,1; 5 (1-2-1-1);

58. Е.Кручинкина: +5.36,5; 6 (1-1-1-3);

69. И.Кручинкина: +6.38,7; 5 (1-1-2-1).
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Тэги: биатлон Город: Эстерсунд

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