«Индивидуалку» в Эстерсунде выиграла Бреза, лучшая из белорусок — в четвертом десятке
В шведском Эстерсунде завершилась женская индивидуальная гонка, прошедшая в рамках первого этапа Кубка мира.
Победу праздновала стреляющая лыжница из Франции. Лучшая из белорусок заняла 33-е место.
Пьедестал почета выглядит так:
- Ж.Бреза (Франция): 42 минуты 35,1 секунды; 2 промаха (2-0-0-0);
- Ю.Джима (Украина): +11,1; 0;
- Ж.Симон (Франция): +17,7 2 (0-0-0-2).
Белоруски показали следующие результаты:
33. Д.Алимбекова: +4.00,2; 2 (0-1-0-1);
45. И.Кривко: +4.44,1; 5 (1-2-1-1);
58. Е.Кручинкина: +5.36,5; 6 (1-1-1-3);
69. И.Кручинкина: +6.38,7; 5 (1-1-2-1).