Как изменятся ЖКУ после введения конкурсов

Утвержденное правительством положение о порядке проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на конкурентной основе, позволит развивать эту среду не только в Минске, но и в регионах.

Фото pixabay.com

Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси (МАМН) Геннадий Калёнов, комментируя постановление Совета министров от 2 декабря № 826.

Документ определяет порядок проведения конкурсов на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также дополнительных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), выполнение работ по благоустройству населенных пунктов на конкурентной основе.

Заказчиками могут выступать исполкомы, местные администрации районов Минска либо государственные заказчики в сфере ЖКХ. Также ими могут быть товарищества собственников или организации застройщиков, а также госорганы, управляющие объектами госжилфонда.

Заказчик осуществляет проведение конкурса самостоятельно либо с привлечением на договорной основе стороннего организатора. Заказчик утверждает задание организатору с описанием лота. Ориентировочная стоимость лота определяется исходя из установленных тарифов или планово-расчетных цен на ЖКУ, а также на основании изучения конъюнктуры рынка.

Документом также утверждено положение о порядке финансирования расходов государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, их основных правах и обязанностях.

Как пояснил Калёнов, это положение напрямую связано со вступлением в силу 1 января 2020 года нового Жилищного кодекса. В новой редакции прописаны обязанности уполномоченных лиц по управлению общим имуществом совместных домовладений, которых назначают местные исполнительные органы, когда собственники сами не выбрали способ управления. «А это фактически 80% жилищного фонда страны. Теперь уполномоченные смогут управлять имуществом», — отметил эксперт. При этом он подчеркнул, что практика назначения уполномоченных есть и в европейских странах.

«Новое положение о конкурсах еще больше закрепляет порядок, детализирует, как будет происходить весь процесс», — сказал исполнительный директор ассоциации. Он пояснил, что в заказчиках фигурируют исполкомы и другие госорганы, поскольку в стране реализуется программа строительства арендного жилья, которым также необходимо управлять.

По мнению Калёнова, документ будет способствовать развитию конкурентной среды и частного бизнеса в сфере ЖКУ не только в Минске, где «эта практика действует уже давно и широко», но и в районных городах. В Минске частные организации в основном и выигрывают конкурсы на оказание ЖКУ, поскольку у них лучшее соотношение цены и качества, чем у крупных государственных.

«Это хорошо, и экономика развивается, и качество услуг растет. В Минске все замечательно, а вот в районных городах единственной организацией, которая выступает и заказчиком, и исполнителем, до сих пор является райжилкомхоз. Поскольку новое положение всерьез и надолго, обязательно появятся и индивидуальные предприниматели и мелкие частные организации, которые захотят участвовать в процессе оказания ЖКУ. Если райжилкомхоз не захочет пускать их на рынок, это уже у него не получится, потому что положением все четко прописано, чтобы не было коррупционной составляющей и не было возможности лоббирования интересов», — сказал эксперт.

«Мы сделали еще один шаг от того хаоса, который происходит сегодня в ЖКХ России, Украины, Казахстана и других странах СНГ. Схема управления жильем в Беларуси похожа на практику Австрии, Германии, Швейцарии, Китая, где в основе лежит порядок. Не хватает только одного — в дальнейшем организовать конкуренцию среди управляющих компаний», — подытожил собеседник.