ГПУ: во время боев за Иловайск и Дебальцево пророссийские «казаки» казнили без суда девять украинских военных
В Международный уголовный суд в Гааге направлено сообщение Генеральной прокуратуры Украины о совершении внесудебных казней девяти украинских военнослужащих.
В Киеве отмечают, что преступления совершались пророссийскими «казаками» во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Как сообщили в ГПУ, внесудебные казни совершили представители пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского».
Сообщения будут рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов, пишет