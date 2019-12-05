ГПУ: во время боев за Иловайск и Дебальцево пророссийские «казаки» казнили без суда девять украинских военных

В Международный уголовный суд в Гааге направлено сообщение Генеральной прокуратуры Украины о совершении внесудебных казней девяти украинских военнослужащих.

Бабай - самый известный казак, воевавший на Донбассе / Фото носит иллюстративный характер

В Киеве отмечают, что преступления совершались пророссийскими «казаками» во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Как сообщили в ГПУ, внесудебные казни совершили представители пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска Донского».