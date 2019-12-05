Более тысячи фур ночует в очередях на границе

/ Общество
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Ситуация в пунктах пропуска на участке границы Беларуси со странами Евросоюза несколько улучшилась, но продолжает оставаться напряженной.

По данным Госпогранкомитета, в четверг на 22:00 здесь скопилось более тысячи большегрузных автомобилей.

Длиннее всего, как обычно, «колейка» на белорусско-литовском направлении — более 600:

  • «Каменный Лог» — более 260;
  • «Привалка» — более 160;
  • «Бенякони» — более 110;
  • «Котловка» — более 70.

Почти 400 большегрузов «ночует» на выезде в Латвию:

  • «Григоровщина» — более 220;
  • «Урбаны» — более 150.

Совсем немного на этом фоне ожидает выезда в Польшу — более 50:

  • «Брузги» — более 30;
  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: очереди фур на границе