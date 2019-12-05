Более тысячи фур ночует в очередях на границе

Ситуация в пунктах пропуска на участке границы Беларуси со странами Евросоюза несколько улучшилась, но продолжает оставаться напряженной.

По данным Госпогранкомитета, в четверг на 22:00 здесь скопилось более тысячи большегрузных автомобилей.

Длиннее всего, как обычно, «колейка» на белорусско-литовском направлении — более 600:

«Каменный Лог» — более 260;

«Привалка» — более 160;

«Бенякони» — более 110;

«Котловка» — более 70.

Почти 400 большегрузов «ночует» на выезде в Латвию:

«Григоровщина» — более 220;

«Урбаны» — более 150.

Совсем немного на этом фоне ожидает выезда в Польшу — более 50: