Более тысячи фур ночует в очередях на границе
Ситуация в пунктах пропуска на участке границы Беларуси со странами Евросоюза несколько улучшилась, но продолжает оставаться напряженной.
По данным Госпогранкомитета, в четверг на 22:00 здесь скопилось более тысячи большегрузных автомобилей.
Длиннее всего, как обычно, «колейка» на белорусско-литовском направлении — более 600:
- «Каменный Лог» — более 260;
- «Привалка» — более 160;
- «Бенякони» — более 110;
- «Котловка» — более 70.
Почти 400 большегрузов «ночует» на выезде в Латвию:
- «Григоровщина» — более 220;
- «Урбаны» — более 150.
Совсем немного на этом фоне ожидает выезда в Польшу — более 50:
- «Брузги» — более 30;
- «Козловичи» — более 20.