Смогут ли Румас и Медведев решить последние вопросы на фоне откровений Лукашенко о Союзном государстве?

Сегодня пройдет заключительная (перед визитом Александра Лукашенко в Сочи) встреча премьер-министров Беларуси и России.

Пресс-служба Кабмина РФ в ночь на 6 декабря подтвердила, что работать над оставшимися незакрытыми вопросами главы правительств будут в Сочи, где выходные пройдет встреча глав государств.

«В ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — отмечается в релизе.

Об очередном раунде переговоров стороны договорились 1 декабря, когда Медведев позвонил Румасу поздравить его с 50-летием.

Стоит отметить, что на 6 декабря запланировано также заседание правительства РФ. Пройдет оно до или после переговоров с Румасом, с участием Медведева или нет, неизвестно. В предварительной повестке вопрос об интеграции с Беларусью отсутствует.

Главы правительств встретятся за день до переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко по дорожным картам дальнейшей интеграции двух стран. Они также состоятся в Сочи.

«Наши группы во главе с премьер-министрами шестого вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение. Это исключительно экономическая повестка», — заявил Лукашенко 5 декабря на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики уходящего шестого и нового седьмого созывов.

«Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать», — сказал белорусский руководитель.

Официальный лидер сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.

В то же время Лукашенко отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. «О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», — сказал он.

По словам Медведева, Союзное государство Беларуси и России — большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. Как заявил он 5 декабря в интервью российским телеканалам, «нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется».