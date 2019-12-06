Дорисуй продолжение: вышла вторая часть детского комикса «Не для чужых вачэй»

Вышло продолжение приключенческого комикса, выпущенного в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 «Я вижу!». Вторую часть истории про школьников, инопланетян и необычные очки можно получить в подарок в книжных магазинах Минска и Витебска.

Каждый год проект «Я вижу!», основной составляющей которого являются офтальмологические осмотры школьников в сельской местности, сопровождается разнообразными информационными кампаниями.

«В этом году бригады врачей-офтальмологов приехали в каждую сельскую школу Витебской области. Они проверили зрение у школьников и дали им необходимые заключения, рекомендации, рецепты. Но не менее важной составляющей проекта является профилактика нарушений зрения у детей, которой должны заниматься врачи, педагоги, родители. Не должны оставаться в стороне от заботы о своем здоровье и сами школьники, поэтому каждый из них получает памятку с полезными советами по сохранению зрения. А теперь нам помогут комиксы, в которых эта важная информация собрана в необычной и запоминающейся форме», – подчеркнул директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

В этом году о том, как важно сохранить здоровое зрение, рассказывают не только офтальмологи, а еще и персонажи комикса – Алеся, Илья и Богдан. Приключения друзей начинаются с того, что к ним в руки попадают необычные очки и старый дневник с загадочными символами, которые приводят героев к космическому кораблю.

«Задача проекта состоит не только в том, чтобы предоставить офтальмологическую помощь, но и чтобы сделать все возможное для того, чтобы она понадобилась как можно позже – то есть дать детям и взрослым нужную информацию. Сейчас для такого диалога мы выбрали форму комикса, и это сработало. Приключенческая история захватила школьников, их родителей, учителей, а значит – мы на правильном пути», – отметили в компании А1.

Финальный выпуск комикса выйдет в начале 2020 года, но уже сейчас авторы предлагают придумать его сюжет самостоятельно: воспользоваться специальным стикерпаком «Я вижу!» для Viber и Telegram, а также нарисовать свой комикс с теми же персонажами и по мотивам двух предыдущих частей, отправить его авторам – и, возможно, именно этот вариант продолжения истории будет включен в заключительный выпуск.

Свои работы можно прислать до 18 декабря включительно. Адрес электронной почты для фан-арт работ: moderncomicsby@gmail.com .

Комикс ориентирован на детей от десяти лет. Его первая серия под названием «Погляд у мінулае» вышла в ноябре. Вторая часть под названием «Не для чужых вачэй» – ее продолжение. Каждая из них содержит специальные упражнения для глаз – в этот раз, например, в виде правил поведения при встрече с НЛО.

Над историей работали Ольга Алданова (сюжет, иллюстрации) и Никита Сенников (сюжет) – представители творческой группы «Сучасны комікс», созданной несколько лет назад для объединения всех авторов нашей страны, которые развивают этот жанр.

«Комикс – это не просто история в рисунках, а особый язык, который помогает выразить свои мысли. Многие художники Marvel, DC, Image и других студий начинали с того, что переделывали по-своему чьих-то персонажей. Мы предлагаем детям представить себя профессиональными авторами и пофантазировать, чем закончится наша история», – пояснил Никита Сенников.

Печатную версию и первой, и второй частей комикса можно получить в подарок в магазинах компании OZ: в Минске на проспекте Победителей, 3 и в Витебске на улице Ленина, 65.