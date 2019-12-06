Чтобы спрятать радар, ГАИ сломала забор?

/ Общество
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На разные хитрости приходится идти сотрудникам Госавтоинспекции для борьбы с нарушителями скоростных режимов.

Кроме традиционного контроля, который осуществляют экипажи ДПС, на дорогах появляются и мобильные радары.

В интернете появилось фото одной такой ловушки. На снимке видно, что один из проемов в заборе разобран, а во дворе стоит датчик контроля скорости. Автор не знает, кто сломал заграждение: сотрудники ГАИ, чтобы спрятать радар, или инспекторы воспользовались поломкой, чтобы подготовить лихачам «сюрприз».

Кадр был сделан на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.

 

Отметим, что сегодня на дорогах Гродненской области появятся пять дополнительных контрольных «точек»:

  • дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • Гродно (проспект Клецкова);
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
  • автодорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь (в Гродненском районе);
  • трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения лихачей на дорогах получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, что на данный момент на территории Гомельской области проводится спецмероприятие, направленное на контроль правил пассажироперевозки.
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Тэги: ГАИ

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