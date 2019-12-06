Андрей Капский: БАТЭ нужна «полезная встряска»
Председатель правления ФК БАТЭ Андрей Капский считает, что клубу необходима «полезная встряска».
По его словам, итоги прошедшего сезона говорят о том, что прозвенел звонок о необходимости неких перемен: «Нужны изменения в подходах, к подготовке футболистов, к развитию, наверное, к их отношению к работе».
Об этом сын основателя БАТЭ Анатолия Капского заявил в эфире спортивного телеканала
Он уверен, что нужны перемены, поэтому (пока не называя фамилий и позиций) анонсировал «точечные изменения»: «Это будет для всех полезной, я думаю, встряской и поводом еще раз что-то переосмыслить».
Напомним, в этом сезоне БАТЭ не попал на групповую стадию ни одного из еврокубков, а также уступил золотые награды брестскому «Динамо», прервав свою 13-летнюю чемпионскую серию.
В то же время в составленной символической сборной чемпионата, по версии «ПБ», присутствуют четыре представителя борисовского клуба.