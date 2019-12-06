Под Рязанью поймали «Тойоту» из Беларуси, более 30 раз нарушившую ПДД

В Рязанской области сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту-Хайлендр» с белорусскими номерами для проверки документов.

«Тойота-Хайлендр» / Фото носит иллюстративный характер

Каково же было удивление инспекторов ДПС, когда они выяснили, что на автомобиле числится большое количество нарушений Правил дорожного движения.

Управлял дорогим внедорожником житель Московской области (у него имелась соответствующая доверенность).

Как выяснилось, штрафы, назначенные за правонарушения, не были оплачены. К водителю «Тойоты» «были приняты меры административного воздействия», сообщили в полиции региона.