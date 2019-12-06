Почему в Беларуси снизились ЗВР

В Национальном банке Беларуси объяснили, почему в ноябре снизились золотовалютные резервы страны.

Как сообщает регулятор, на 1 декабря ЗВР составили 9 млрд 158,9 млн долларов, снизившись за ноябрь на 34,9 млн, или на 0,4%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 193 млн долларов», — говорится в сообщении.

В то же время, отмечает регулятор, поддержанию уровня резервов в ноябре способствовали покупка иностранной валюты на внутреннем рынке, а также «поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты».

«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов», — отмечает Нацбанк.

Напомним, Основные направления денежно-кредитной политики на будущий год предполагают, что к концу 2020 года резервы должны составить не менее 7,3 млрд долларов.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в августе, отвечая на вопросы БелаПАН, отметил, что регулятор придерживается осторожных оценок относительно будущей динамики резервов.

«Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формирует львиную долю мирового ВВП», — сказал Каллаур.

Он отметил, что в этих условиях центральный банк стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для обеспечения финансовой стабильности.

«Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта», — уточнил Каллаур.

Напомним, золотовалютные резервы власти накапливают в том числе для своевременных выплат по госдолгу. В 2020 году, по данным Минфина, Беларусь должна направить на обслуживание и погашение госдолга 8,9 млрд рублей.

В ноябре начальник главного управления государственного долга Минфина Михаил Прищепа, выступая на семинаре, отмечал, что министерство стремится проводить долговую политику, которая бы позволяла поддерживать уровень золотовалютных резервов.

Он обратил внимание, что «ни для кого не секрет, наши валютные остатки составляют более 4,5 млрд долларов США». По словам представителя Минфина, накопленные остатки позволяют Минфину снижать госдолг быстрее.

«Но это повлияло бы на золотовалютные резервы, поэтому у нас есть с Нацбанком договоренность, в соответствии с которой мы рефинансируем ежегодно около 75% обязательств», — сказал Прищепа.