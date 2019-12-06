Суровых морозов на Новый год не будет?

Говорить о температуре воздуха, которая будет в конце этого и начале следующего года в настоящее время нельзя. Такое мнение высказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Комментируя появившуюся на интернет-ресурсе gismeteo.ua информацию об аномальных морозах в Москве в новогоднюю ночь, специалист заявил, что предсказания погоды за месяц относятся к шаманизму, астрологии и космологии, а не к науке.

По его словам, пишет gazeta.ru , максимальный срок прогнозирования погода — не более шести дней.

Кстати, отметим, что и в Минске этим интернет-ресурсом прогнозируются сильные морозы.