Суровых морозов на Новый год не будет?

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Говорить о температуре воздуха, которая будет в конце этого и начале следующего года в настоящее время нельзя. Такое мнение высказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Комментируя появившуюся на интернет-ресурсе gismeteo.ua информацию об аномальных морозах в Москве в новогоднюю ночь, специалист заявил, что предсказания погоды за месяц относятся к шаманизму, астрологии и космологии, а не к науке.

По его словам, пишет gazeta.ru, максимальный срок прогнозирования погода — не более шести дней.

Кстати, отметим, что и в Минске этим интернет-ресурсом прогнозируются сильные морозы.
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Тэги: погода Новый год-2020 мороз Персона: Роман Вильфанд Город: Москва Минск

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