Палата представителей может проголосовать за импичмент Трампа до конца года

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Глава нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси объявила, что конгрессмены готовы начать обсуждению формулировок официальных обвинений против 45-го президента США Дональда Трампа.

Данное обстоятельство означает, что демократы приняли окончательное решение о начале процедуры отстранения главы Белого дома от власти. Голосование об импичменте может состояться еще до конца 2019 года, пишет Би-би-си.


Комитет по разведке одобрил отчет о расследовании по импичменту Трампа

Отметим, что для реального отстранения Трампа от власти потребуется не только решение Палаты представителей, но и согласие двух третей Сената, большинство в котором принадлежит республиканцам.

Понятие «импичмент» в США не означает отстранение президента от власти. Это лишь предъявление конгрессом формальных обвинений против главы государства. Решение о прекращении президентом своих полномочий принимают сенаторы в ходе специальных слушаний.

Трамп достаточно спокойно отреагировал на решение демократов: «Если вы собираетесь объявить мне импичмент, делайте это сейчас и быстро, чтобы мы смогли провести честный суд в Сенате и наша страна могла вернуться к обычной жизни».
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Тэги: импичмент США Персона: Нэнси Пелоси Дональд Трамп

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