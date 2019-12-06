Палата представителей может проголосовать за импичмент Трампа до конца года
Глава нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси объявила, что конгрессмены готовы начать обсуждению формулировок официальных обвинений против 45-го президента США Дональда Трампа.
Данное обстоятельство означает, что демократы приняли окончательное решение о начале процедуры отстранения главы Белого дома от власти. Голосование об импичменте может состояться еще до конца 2019 года, пишет
Отметим, что для реального отстранения Трампа от власти потребуется не только решение Палаты представителей, но и согласие двух третей Сената, большинство в котором принадлежит республиканцам.
Понятие «импичмент» в США не означает отстранение президента от власти. Это лишь предъявление конгрессом формальных обвинений против главы государства. Решение о прекращении президентом своих полномочий принимают сенаторы в ходе специальных слушаний.
Трамп достаточно спокойно отреагировал на решение демократов: «Если вы собираетесь объявить мне импичмент, делайте это сейчас и быстро, чтобы мы смогли провести честный суд в Сенате и наша страна могла вернуться к обычной жизни».