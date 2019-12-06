Доллар продолжает падать

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Последние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.

Так, доллар теряет 0,0029 пункта и торгуется на отметке 2,1145 белорусского рубля.

А вот европейская и российская валюты демонстрируют рост: первая на 0,0013 пункта — 2,3485 белорусского рубля, а вторая на 0,0031 пункта — 3,3202 белорусского рубля за 100 российских.

Сегодня сообщалось, что, по данным Нацбанка, на 1 декабря ЗВР Беларуси составили 9 млрд 158,9 млн долларов, снизившись за ноябрь на 34,9 млн, или на 0,4%.
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Тэги: валюта

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