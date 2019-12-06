Выборы спикера Палаты представителей пройдут на безальтернативной основе

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На пост председателя Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва на выборах, проходящих 6 декабря в рамках заседания первой сессии нового состава нижней палаты парламента, претендует только ее бывший руководитель депутат Владимир Андрейченко.

В случае избрания большинством депутатов Андрейченко возглавит Палату представителей в четвертый раз.

Переизбрать прежнего председателя нижней палаты парламента предложил депутат Игорь Марзалюк. Представляя его кандидатуру, он заявил, что «Владимир Павлович — настоящий патриот Беларуси, человек с колоссальным государственным опытом, который реально болеет за дело, способен эффективно решать поставленные задачи».


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«Всем известно, что значительная часть трудовой биографии Владимира Павловича связана с Витебской области, — сказал Марзалюк. — На протяжении 14 лет он возглавлял очень непростой, очень сложный с точки зрения природно-климатических условий регион. Благодаря деловым и личным качествам Владимира Павловича, практически по всем отраслям народного хозяйства, когда он был председателем облисполкома, на Витебщине были достигнуты значительные успехи».

«Огромный опыт работы Владимира Павловича и его организаторский талант был востребован и в качестве члена Совета Республики первых трех созывов. Напомню, что в это время Национальным собранием Республики Беларусь были приняты правовые акты, регулировавшие наиболее важные на то время общественные отношения. В последующем Владимир Павлович возглавил Палату представителей. В это время шло активное развитие национального законодательства, направленное на законодательное обеспечение полноценной жизнедеятельности нашего государства», — подчеркнул депутат.


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По его словам, у Андрейченко установились «хорошие личностные отношения со многими политиками, руководителями парламентов других стран», что сказалось на «развитии международных связей Палаты представителей».

«Значительно расширилось взаимодействие Палаты представителей с международными парламентскими структурами, укрепились контакты с европейскими парламентскими организациями. И в этом, безусловно, заслуга председателя Палаты представителей», — заявил Марзалюк.

Как сообщалось, 5 декабря Александр Лукашенко встретился с Андрейченко и избранным в Палату представителей бывшим заместителем главы Администрации президента  Валерием Мицкевичем. Глава государства попросил Андрейченко помочь организовать работу нового состава нижней палаты парламента.


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Глава государства отметил, что в случае же избрания Андрейченко на пост председателя Палаты представителей за ним, как и прежде, останется курирование Витебской области. «У нас там работы море. И то, о чем договорились: что надо от земли идти и формировать в Витебской области нормальную ситуацию на селе. От кадров. В школе выуживать этих детей, отправлять целевиков учиться и возвращать обратно. Давать жилье им. Только так. Не будет специалистов — не будет там никакой работы», — заявил он.

«Я бы очень хотел, чтобы они (депутаты) вам доверили [руководящие посты в Палате представителей седьмого созыва], — сказал Лукашенко, обращаясь к Мицкевичу и Андрейченко. — Потому что он юрист, лучше не придумаешь, ты — аксакал и человек спокойный, уравновешенный. Но это уже дело депутатов».
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Тэги: Палата представителей Персона: Владимир Андрейченко Игорь Марзалюк

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