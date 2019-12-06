Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз продукции с четырех предприятий Беларуси, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Молодечненскому и Рогачевскому молочным комбинатам с 6 декабря разрешены поставки сыра, агрокомбинату «Снов» — готовой продукции из мяса птицы, Минскому мясокомбинату — говядины.

«Решение принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с замминистра сельского хозяйства и продовольствия, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Иваном Смильгинем, а также на основании полученных материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений и гарантий белорусской стороны», — пояснила пресс-служба.

При этом отправляемая в Россию продукция этих предприятий должна быть выработана не ранее 6 декабря 2019 года и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.

Как сообщалось, 4 декабря Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий. Запрет на ввоз белорусской молочной продукции в таре емкостью более 2,5 литра был введен в начале июня 2018 года.