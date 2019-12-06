Эксперты: нефтяные потери Беларуси превысят 9 млрд долларов

Потери нефтяных доходов Беларуси из-за реализации налогового маневра Россией могут составить 9,2 млрд долларов в 2019-2024 годах.

Как заявил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик во время презентации макроэкономического прогноза 6 декабря в Минске, в 2018 году в бюджет Беларуси поступило 1,9 млрд долларов от вывозных пошлин на нефтепродукты. Кроме этого, добавил Чубрик, казна получала так называемые доходы от «перетаможки» нефти.

«В 2019-2024 годах, согласно нашим оценкам, нефтяные доходы бюджета Беларуси будут поэтапно уменьшаться, если Россия не компенсирует нам потери от налогового маневра. Это приведет к сокращению доходов бюджета на 6,6 миллиарда долларов», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в 2019-2024 годах, в связи с российским налоговым маневром, нефть для белорусских НПЗ подорожает на 105 долларов за тонну. «По нашим оценкам, если это произойдет, белорусские НПЗ станут сокращать экспорт нефтепродуктов. Мы ожидаем, что в этом случае экспорт нефтепродуктов сократится с 11,9 миллиона тонн в 2018 году до 8,3 миллиона тонн в 2024 году», — отметил Чубрик.

Как следствие страна может недополучить значительные валютные поступления, отраженные в платежном балансе. «С учетом потерь бюджета, с учетом потерь НПЗ мы ожидаем, что в 2019-2024 годах совокупные потери нефтяных доходов Беларуси могут составить 9,2 миллиарда долларов», — сказал Чубрик.

В настоящее время Беларусь и Россия ведут переговоры о компенсации за российский налоговый маневр. 5 декабря на встрече с парламентариями шестого и седьмого созывов Александр Лукашенко сообщил, что сторонам пока не удалось договориться по нефтегазовым вопросам. Ожидается, что ключевые переговоры на эту тему состоятся 6-8 декабря между премьер-министрами и президентами двух стран.