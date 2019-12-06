Андрейченко в четвертый раз избран спикером Палаты представителей. Один депутат был против

Депутат Владимир Андрейченко по Докшицкому округу № 22 в четвертый раз избран председателем Палаты представителей Национального собрания.

За кандидатуру Андрейченко на заседании первой сессии нижней палаты парламента 6 декабря проголосовали 109 депутатов, против — один.

Выборы руководителя Палаты представителей прошли на безальтернативной основе. Кандидатуру Андрейченко на этот пост предложил депутат Игорь Марзалюк.